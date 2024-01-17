Окупанти значно активізувалися на одному із напрямків: український військовий розповів про важкий бій

Останнім часом російські війська значно активізувалися на Бахмутському напрямку.

Про це розповів сержант роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади Олесь Маляревич в ефірі Еспресо.

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За його словами, противник щодня проводить ударно-штурмові дії, аби повернути втрачені позиції.

"92-а окрема штурмова бригада вже тривалий час працює на півдні від Бахмута. Нашою смугою відповідальності є район Кліщіївки, Андріївки. Ворог щодня продовжує вчиняти ударно-штурмові дії, намагаючись повернути втрачені ще восени позиції, але не має територіально-тактичних успіхів. Тобто на даній ділянці лінія оборони тримається міцно", - зауважив Маляревич.

Військовий розповів, що минулої доби відбувся важкий бій із росіянами.

"На сусідню бригаду, яка розташована ліворуч від нас, противник потужно тиснув. Наша бригада прийшла на допомогу, і це питання було розв'язано. Позавчора відбувся бій, 9 одиниць ворожої техніки було знищено тільки нашим підрозділом", - наголосив Маляревич.

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