"Окупанти знали про загрозу": Гуменюк прокоментувала знищення російських літаків

Лінія оборони на півдні побудована у такий спосіб, аби ворог не зміг повернутися.

Російські окупанти усвідомлювали, що для їхньої авіації існують ризики на південному напрямку.

Про це в етері телемарафону сказала очільниця пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

"Розуміння того, що на південному напрямку існує суттєва небезпека для авіації, у ворога було. Ми попереджали, погода не сприяла, тому висновки відповідні. Ми вже неодноразово говорили, що побудова нашої лінії оборони й нашої бойової роботи пов'язана з такою своєрідною смугою неповернення. Тому не повернулися", — сказала Гуменюк.

Нагадаємо:

Напередодні зʼявилася інформація про те, що українські військові підбили два російських літаки над Азовським морем — А-50 та Іл-22.

За наявною інформацією, удару по А-50 завдали в районі Кирилівки в Запорізькій області, після чого літак зник з радарів і припинив відповідати на запити. Повітряний командний пункт Іл-22М11, імовірно, підбили в районі Стрілкового на Херсонщині — після отримання пошкоджень екіпаж літака запросив евакуацію.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Очі і вуха росіян! Над акваторією Азовського моря зникли одразу два літаки РФ

Читайте провідні новини на сьогодні