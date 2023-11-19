"Окупанти знайшли страшне рішення": Дикий пояснив, що зірвало наступ ЗСУ на лівий берег Херсонщини

Українська війська вже посунули ЗС РФ на 3–8 кілометрів від Дніпра на лівобережжі Херсонської області. ЗСУ мають успіх, але все сталося із затримкою через дії окупантів.

Екскомандир роти батальйону "Айдар"Євген Дикий розповів, що відбувається на лівому березі Херсонщини та про те, які були початкові плани ЗСУ.

"Там зараз плацдарм - це ключове. Фактично ми наразі повернулись до того плану, який був ще на початку літа, і який, на жаль, довелося надовго відкласти після того, як наші вороги підірвали греблю Каховської ГЕС. Вже тепер можна не робити секрет, що ще в початковому плані нашого весняно-літнього наступу був не тільки прорив "лінії Суровікіна" на Запоріжжі, а початковим планом була висадка на лівобережній Херсонщині, створення там плацдарму і захід в тили всій їхній оборонній конструкції, яка з цього боку не захищена", - сказав він.

За даними Дикого, окупанти підготували три потужні лінії оборони від нашого наступу з півночі, але наш наступ з заходу на схід не готові були відбивати.

"На жаль, вони тоді знайшли рішення - страшне, злочинне, але ефективне. Підрив Каховської ГЕС змусив на три місяці відкласти плани, але наразі ми повернулися до цього плану. Після дуже тривалої підготовчої роботи, яку робили наші Сили спеціальних операцій, далі в хід пішла морська піхота, і наразі можна сказати як доконаний факт, що ми не просто там є, а що плацдарм відбувася, і скинути назад в Дніпро вони нас не змогли. Наразі є розширення плацдарму. Не є секретом, що вже пішло перекидання туди бронетехніки, що було неможливим ще пару тижнів тому. Тепер наші там воюють на броні, по повній програмі. Але є питання розширити плацдарм. Поки що це 2-3 кілометри від власне берега річки", - додав він.

Що відомо про плацдарм ЗСУ на лівому березі Херсонщини

Збройні сили України утримують позиції та продовжують наступальні дії на лівому березі Херсонської області.

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що українські війська в Херсонській області відкидають російські сили на 3−8 км від східного берега Дніпра.

The Wall Street Journal із посиланням на українських бійців повідомила, що окупанти застосовують важкі міни, снайперів і важку артилерію, реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) і авіаудари аби зупинити українські сили на лівобережжя Дніпра.

Напередодні стало відомо, що окупанти створюють багаторівневу оборону на лівому березі Херсонської області. Також, як вважають експерти, окупанти замінували територію навколо Кринок (30 км на північний схід від Херсона). У цьому населеному пункті позиції утримують Сили оборони України.

Тим часом російські окупанти у Херсонській області готуються до чергового "жесту доброї волі". Вони вже почали обкрадати будинки місцевих мешканців перед втечею. Про це заявив речник Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Толоконніков.

"В деяких громадах люди повідомляють про те, що окупанти почали більш активно мародерити. При ротації є випадки навіть, коли під'їжджають цілі вантажівки до домівок, в яких люди не проживають, і просто завантажують усе підряд. Тобто вони активно показують місцевим, що тут вони ненадовго і дуже скоро будуть тікати", — сказав він.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЗСУ закріпилися на трьох плацдармах на ЛІВОМУ березі Херсонщини

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