Окупанти знехтували домовленостями на Запорізькій АЕС: у ГУР повідомили про нову атаку росіян

Такі дії можуть свідчити про чергові маніпуляції з боку РФ, спрямовані на створення провокацій та введення в оману міжнародної спільноти.

Окупанти продовжують нехтувати міжнародними домовленостями та використовувати військові провокації. Ворожа атака на позиції Сил оборони України зірвала ротацію експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізькій АЕС.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними ГУР, 12 лютого вранці російські штурмові групи атакували позиції ЗСУ в районі села Кам’янське Запорізької області.

Ця атака фактично зірвала міжнародні домовленості, оскільки запланований маршрут ротації технічних експертів МАГАТЕ проходив через цей район.

“Штурмові дії росіян, які зірвали ротацію представників МАГАТЕ, свідчать про чергове навмисне й показове нехтування державою-агресором росією досягнутих домовленостей”, – заявили в ГУР МО.

У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що під час атаки росіяни використали прапори у зоні перетину лінії між підконтрольними Україні територіями та окупованою зоною.

Попри атаку, українські військові не втратили бойових позицій.

“Втрат бойових позицій унаслідок ворожих штурмових дій Сили оборони України не допустили”, – наголосили у ГУР МО.

Військове командування України наголошує, що ситуація перебуває під контролем, а українські захисники продовжують стримувати атаки противника.

Окупанти атакували ЗСУ та зірвали ротацію МАГАТЕ на Запорізькій АЕС

Нагадаємо, хакери Головного управління розвідки Міністерства оборони та Збройні сили України провели масштабну кібератаку на підрядника "Газпрому" і 22 підприємства, що обслуговують нафтогазову інфраструктуру РФ.

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