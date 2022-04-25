Окупанти знеструмили Кремінську підстанцію: без світла вся Луганська область - ОВА

Нещодавно збудована поблизу Кремінної електропідстанція повсністю знеструмлена російською армією.

У понеділок, 25 квітня, окупанти пошкодили нову Кремінську підстанцію. В результаті чого вся Луганська область залишилась без електроенергії.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Без електроенергії залишились всі населені пункти регіону.

"Ця підстанція напругою 500 кВ в мирний час заживлювала більшу частину міст і сіл області. Також раніше електроенергія надходила із Луганської ТЕС, що у місті Щастя. Трансформаторні блоки останньої зруйновані ворогом, полагодити їх росіяни не в змозі. Тож, до сьогодні підстанція в Кремінній залишалась єдиним джерелом постачання електроенергії в домівки луганчан", - зазначив він.

За його словами, енергетики знайшли схему підключення області. Триває подача напруги на вцілілі підстанції.

"Необхідна для потреб населення міст та сіл Луганщини напруга подаватиметься по іншій схемі через потужні електропідстанції, що залишилися в роботі на території області. Невдовзі світло повернеться в домівки наших мешканців", - зазначив він.

Нагадаємо, 25 квітня на Львівщині стався вибух на тяговій підстанції однієї із залізничних станцій.

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