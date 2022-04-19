Окупанти знеструмили на Лугащині 215 населених пунктів

Російські загарбники пошкодили високовольтну лінію у Луганській області.

215 населених пунктів Луганської області залишилися без світла внаслідок пошкодження високовольтної лінії окупантами РФ.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Ситуація критична – світло зникло майже по всій області. За приблизними підрахунками, у 215 населених пунктах. Це і міста, і села. Кількість знеструмлених абонентів унаслідок обстрілу росіянами високовольтної лінії електропередачі напругою 300 кВ з’ясовується", - повідомив він.

Гайдай також зазначив, що від загальної кількості відключених газорозподільних станцій по всій країні понад 60% припадають на Донецьку та Луганську області.

Основна причина зупинки цих ГРС – пошкодження газорозподільних мереж через обстріли та складнощі з доступом до об’єктів через активні бойові дії.

Нагадаємо, голова Луганської ОВА вкотре закликав цивільних евакуюватися.

Читайте також:

Історик Ярослав Грицак: чим має закінчитися російсько-українська війна – "Нічна варта"



