Окупанти знеструмили на Лугащині 215 населених пунктів

Російські загарбники пошкодили високовольтну лінію у Луганській області.
215 населених пунктів Луганської області залишилися без світла внаслідок пошкодження високовольтної лінії окупантами РФ.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Ситуація критична – світло зникло майже по всій області. За приблизними підрахунками, у 215 населених пунктах. Це і міста, і села. Кількість знеструмлених абонентів унаслідок обстрілу росіянами високовольтної лінії електропередачі напругою 300 кВ з’ясовується", - повідомив він.
Гайдай також зазначив, що від загальної кількості відключених газорозподільних станцій по всій країні понад 60% припадають на Донецьку та Луганську області.
Основна причина зупинки цих ГРС – пошкодження газорозподільних мереж через обстріли та складнощі з доступом до об’єктів через активні бойові дії.
Нагадаємо, голова Луганської ОВА вкотре закликав цивільних евакуюватися.
Читайте також:
- Окупанти продовжують бомбити "Азовсталь" та бити по будинках: з'явилося нове відео зруйнованого Маріуполя
- На Донбасі російських військових замінюють на найманців з так званої "ДНР"
- Подоляк повідомив єдиний спосіб швидкого закінчення війни