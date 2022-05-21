Окупанти знищили 90% домівок у одному із сіл на Харківщині (фото) - ОВА

Ще у перші дні повномасштабного вторгнення росіяни окупували Вільхівку на Харківщині.

Російські загарбники знищили практично 90% домівок у селі Вільхівка Харківської області. Зараз правоохоронці фіксують усі злочини російської армії.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Росіяни сюди зайшли ще у перші дні повномасштабного вторгнення. Тепер, коли ми вигнали окупантів, село поступово повертається до нормального життя. Але нам ще треба зробити багато роботи", - зазначив він.

Він також наголосив, що як і в інших звільнених населених пунктах, окупанти залишили сотні мінувань, весь час після звільнення тут працюють військові та вибухотехніки.

Зараз на деокупованих територіях відновлюють критичну інфраструктуру та забезпечення соціальних виплат та гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, окупанти обстріляли Інститут проблем ендокринної патології у Харкові.

Читайте також: