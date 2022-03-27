Окупанти знищили будинок Валерія Харчишина під Гостомелем

Артист із сім'єю завчасно звідти виїхали.

Український співак, лідер гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин повідомив, що окупанти знищили його будинок.

Дім артиста був розташований під Гостомелем, де досі точаться бої. Внаслідок ворожих обстрілів будівля музиканта згоріла вщент. Про це виконавець написав на своїй сторінці у Facebook.

Харчишин запостив фото свого помешкання до війни. Як зазначив співак, його сім'я виїхала звідти, але там залишилося дві кішки, яких він періодично годував. Знаменитість не знає, чи вижили тварини.

facebook.com/valeriy.kharchyshyn

"Цей будинок під Гостомелем - частина мого життя. В ньому виросли і жили троє моїх синів. Я будував його за всі гроші, шо я заробляв. Я боровся за нього, коли у мене відбирали землю, коли намахували будівельники-шахраї - перебудовував майже усе. Нещодавно я побудував поруч будиночок для батьків, що виявили бажання переїхати. Під час затяжної ковід-кризи. На останні гроші. Батьки не переїхали. Не встигли. Для моїх дітей цей будинок — їхній дім. Їхня Україна. Вчора він повністю згорів. Орки влучили в нього. У моїх дітей тепер немає "їхньої України". Їм нема куди повернутися", – поділився зірка.

facebook.com/valeriy.kharchyshyn

Валерій додав, що досі не розповів про це своїм дітям, зокрема старшому синові, який боронить Україну та свій дім у теробороні.

"Чорти в лаптях нищать наші будинки, наше майно, але вони не знищать нас. Не знищать нашу волю, наші руки, наші знання, наші вміння. Я побудую сотні таких будинків. Ми все відбудуємо. Кожну домівку. Посадимо тисячі дерев. Але спочатку ми знищемо кожного орка, що ступив на нашу землю. Горіти вам у пеклі, чорти кацапські, доки тлітимуть наші будинки", – додав він.

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