Окупанти знищили чотири мости через Сіверський Донець та намагаються взяти під повний контроль Сєвєродонецьк - Генштаб

Окупанти знищили чотири мости через Сіверський Донець та намагаються взяти під повний контроль Сєвєродонецьк - Генштаб

Протягом найближчого часу противник намагатиметься взяти під повний контроль місто Сєвєродонецьк. З цією метою, ворог здійснює артилерійські масовані удари по підрозділам ЗСУ.

Російські окупаційні війська з артилерії обстрілюють позиції ЗСУ з метою взяти під повний контроль Сєвєродонецьк.

Про це на брифінгу заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.

"Щоб не допустити захоплення Сєвєродонецька та Лисичанська, всі підрозділи ЗСУ, ТРО та НГУ зведені під єдине командування, налагоджене безперебійне постачання боєприпасів. Наразі противник знищив чотири мости через Сіверський Донець. Однак, сили оборони визначили основний та декілька запасних варіантів забезпечення постачання до захисників Сєвєродонецька", - розповів Громов.

Зазначається також, що на Бахмутському напрямку ворог проводить штурмові дії з метою покращення тактичного положення. Зафіксовано артилерійські обстріли в районах населених пунктів Веселе, Соледар, Берестове та Вовчоярівка.

На Лиманському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснює систематичний вогневий вплив з метою сковування дій підрозділів наших військ.

Нагадаємо, що на півдні України російські військові продовжують оборонятися, використовуючи укріплені позиції другого і третього рубежів оборони.