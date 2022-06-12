Окупанти знищили два з трьох мостів, які ведуть до Сєвєродонецька: просто зараз обстрілюють останній

Окупанти знищили два з трьох мостів, які ведуть до Сєвєродонецька: просто зараз обстрілюють останній

Російські окупанти вже зруйнували два з трьох мостів, які ведуть до Сєвєродонецька Луганської області.

Просто зараз росіяни обстрілюють і третій - останній міст, що веде до обласного центру.

Про це очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив в ефірі телемарафону.

За його словами, наступні кілька днів стануть показовими.

"Росіяни вночі зруйнували другий міст, що веде до обласного центру, прямо зараз вони масово обстрілюють з артилерії останній третій шляхопровід до міста, росіяни кидають всі сили, аби "відрізати" Сєвєродонецьк. Наступні два-три дні будуть показовими", - сказав Гайдай.

Очільник Луганської ОВА не виключає наступи і на інших напрямках, зокрема на трасу Лисичанськ-Бахмут, яку росіяни намагаються взяти під контроль.

Нагадаємо, у Луганській області від Збройних сил України дісталося "кадирівцям". Тікток-війська чеченських бойовиків отримали "на горіхи" від ЗСУ у Рубіжному.

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