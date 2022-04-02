Постраждали кілька людей, які отримали опіки, але їх життю нічого не загрожує.

Окупанти знищили інфраструктуру Кременчуцького нафтопереробного заводу.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"Подробиці обстрілу Кременчука. Тепер можу заявити офіційно. Сьогодні окупанти масовано обстріляли Кременчуцький НПЗ і навколишні склади паливно-мастильних матеріалів. На жаль, інфраструктура підприємства знищена. Завод не працює. Наші рятувальники продовжують героїчно гасити пожежу. На щастя, екологічної катастрофи немає, ДСНС контролює ситуацію", - зазначив він.

Станом на зараз постраждали кілька людей, які отримали опіки, але їх життю нічого не загрожує.

"Прошу мешканців Полтавщини не шикуватися в черги за бензином і не створювати штучний дефіцит. В Україні – війна, ситуація надзвичайно складна, але цілком контрольована", - підсумував Лунін.

Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Збройні сили України підготували "неприємності" для російських загарбницьких сил.

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