Окупанти знищили льодову арену в Дружківці: все, що відомо про обстріл (фото, відео)

У пресслужбі хокейного клубу "Донбас" розповіли, що цей майданчик став домівкою для хокейного клубу "Донбас" від 2014 року. На базі дружківської арени працювала найчисельніша в Україні дитячо-юнацька спортивна школа з хокею і фігурного катання. Арена приймала чемпіонати України, міжнародні змагання, культурно-масові заходи, була улюбленим місцем відпочинку містян та гостей Дружківки.

ТСН.ua зібрали все, що відомо про руйнування льодової арени у Дружківці.

Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко розповів, що ворог завдав трьох ударів по відносно віддаленій від фронту Дружківці. Зруйновано Льодову арену, пошкоджено будівлі МАН, автовокзал, церкву, житловий будинок та господарчі споруди. Одна людина поранена.

У Радіо свобода додали, що останнім часом арена працювала як гуманітарний склад.

Поліція Донеччини повідомляє, що льодову арену було зруйновано ворожою ракетою Х-55. Ракетами С-300 та Іскандер ворог поцілив у житловий сектор та промислову зону. Як наслідок - пошкоджено приватний будинок, гараж і будівлю підприємства.

Генеральний директор хокейного клубу "Донбас" Федір Іллєнко розповів, що льодова арена "Альтаїр" була відкрита у 2013 році і стала "другим домом" для клубу від 2014 року.

"Льодова арена — це не лише будівля. Це другий дім для нашого клубу після 2014 року. Це сотні дитячих змагань, десятки міжнародних турнірів, посмішки дітей. Це найбільша школа хокею та фігурного катання в Україні. Це люди, які створювали радість всі вісім років з початку війни. Немає слів. "Визволителі", - написав він у фейсбуці.

Нагадаємо, це вже третя домівка, яку втратив донецький клуб через російських окупантів. Ворог знищив палац спорту "Дружба" у Донецьку, Mariupol Ice Center, а тепер і "Альтаїр".

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