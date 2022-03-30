Окупанти знищили на Сумщині будинок Кеніга – архітектурну пам'ятку

Маєток був побудований 1762 року в стилі неокласицизму з елементами бароко.

У Тростянці, Сумської області, війська Росії знищили архітектурну пам'ятку України початку ХХ століття - будинок Кеніга.

Про це повідомив архітектор Іван Биков.

Фото: архітектор Іван Биков Facebook

"Орки залишаються орками!!! У Нескучанському парку, що у Тростянці, зруйновано пам'ятку архітектури національного значення "Будинок управителя маєтками Л.Є. Кеніга", 1911 р., охоронний номер 1548... Вірю в нашу перемогу, відбудову зруйнованих міст та об'єктів культурної спадщини незалежної України!" - написав він.

Нагадаємо, Мінкультури просить фіксувати злочини окупантів проти культурної спадщини України.

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