Окупанти знищили останню підстанцію: вся Луганська область залишилась без світла

Окупанти знищили останню підстанцію: вся Луганська область залишилась без світла

Внаслідок постійних обстрілів з боку російських окупантів по населених пунктах Луганської області була повністю знеструмлена остання велика електрична підстанція.

Таким чином без електропостачання опинилася вся Луганська область.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай 18 травня.

"Зникло світло в тих домівках області, де воно ще залишалося. Поблизу Лисичанська точаться активні бойові дії, є влучання в лінію електропередачі напругою 220 кВ. Росіяни знеструмили та пошкодили останню потужну електропідстанцію", – йдеться у повідомленні.

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Руйнування інфраструктури є дуже серйозними, зазначив Гайдай. А ремонт наразі провести неможливо через обстріли, що не припиняються.

Нагадаємо, раніше Гайдай також повідомив, що в Луганській області закінчується газ. Його крали окупанти, а труби знищено.

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