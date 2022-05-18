Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти знищили останню підстанцію: вся Луганська область залишилась без світла

Дата публікації
Перегляди
1406
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Окупанти знищили останню підстанцію: вся Луганська область залишилась без світла

Фото: Сергій Гайдай

Внаслідок постійних обстрілів з боку російських окупантів по населених пунктах Луганської області була повністю знеструмлена остання велика електрична підстанція.

Таким чином без електропостачання опинилася вся Луганська область.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай 18 травня.

"Зникло світло в тих домівках області, де воно ще залишалося. Поблизу Лисичанська точаться активні бойові дії, є влучання в лінію електропередачі напругою 220 кВ. Росіяни знеструмили та пошкодили останню потужну електропідстанцію", – йдеться у повідомленні.

Руйнування інфраструктури є дуже серйозними, зазначив Гайдай. А ремонт наразі провести неможливо через обстріли, що не припиняються.

Нагадаємо, раніше Гайдай також повідомив, що в Луганській області закінчується газ. Його крали окупанти, а труби знищено.

У якому стані Кременчуцька ТЕЦ після влучення ракет – Юрій Шаповал

У якому стані Кременчуцька ТЕЦ після влучення ракет – Юрій Шаповал

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація