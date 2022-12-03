Окупанти знищили склади агропідприємства на Сумщині (фото)

Російські окупанти у п'ятницю, 2 грудня, атакували Зноб-Новгородську громаду Сумської області. Своїми ударами загарбники знищили склади агропідприємства.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"На фото - наслідки вчорашнього обстрілу прикордонного села Зноб-Новгородської громади. Вщент зруйновані склади та ангари належать одному із місцевих агропідприємств", - написав Живицький.

Росіяни застосували для бстрілу САУ. На території господарства розірвалися 24 снаряди. За словами Живицького, окупанти не вперше обстрілюють саме ці склади. Кілька днів тому уже були влучання.

"Цього ж разу від приміщень аграріїв майже нічого не залишилося", - наголосив керівник області.

Фото: Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Нагадаємо, 3 грудня армія Російської Федерації обстріляла ракетами Краматорськ у Донецькій області. Міський голова Краматорська Олександр Гончаренко каже, що чотири ракети вдарили по промисловій зоні міста.

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