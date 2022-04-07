Окупанти знищили стадіон місцевого футбольного клубу у Ірпені (фото)

Білорус розповів про наслідки нападу російських окупантів на місто.

Внаслідок обстрілів російськими окупантами у Ірпені зруйновано стадіон "Чемпіон".

Про це розповів начальник управління освіти і науки Ірпінської міської ради Олег Білорус.

"Сьогодні я не міг відійти від шоку після того, як побачив наш стадіон. Це просто жах. На полі я нарахував щонайменше дванадцять "прильотів" і ще десь шість - у трибуни і підтрибунні приміщення. От чим цим виродкам заважав стадіон? Це була наша гордість, тут займалися спортом стільки дітей... Просто сльози на очах... ", - розповів Білорус у коментарі ITV.

Нагадаємо, в Ірпені російські окупанти розстрілювали людей, після чого давили тіла танками. Звільнивши місто, останки загиблих доводилося збирати частинами.

Також російські окупанти у Гостомелі Київської області тренувались вбивати, розстрілюючи мирних жителів. У селищі знайшли вбитими 11 людей.

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