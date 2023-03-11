Окупанти знищили власний вертоліт: опубліковано торішнє відео з Гостомеля

У Мережі з’явилися кадри знищення окупантами власної техніки під час минулорічної втечі із Київській області.

У березні 2022 року перед втечею з аеропорту в Гостомелі Київської області російські загарбники знищували власну військову техніку.

Активіст Сергій Стерненко опублікував відео, на якому окупанти підривають гелікоптер.

Як видно на знятих кадрах, бойовий вертоліт знищено цілеспрямованим вибухом.

Голос за кадром, коментуючи побачене, говорить, що від гелікоптера залишився тільки гвинт.

Обережно! На відео присутня ненормативна лексика.

Як відомо, 2 квітня 2022 року у Міноборони України повідомили, що Гостомель та вся Київська область була повністю звільнена від російських військ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що завдяки "очам" цивільного коригувальника на ім'я Руслан Силам оборони України вдалося відбити напад росіян на аеродром "Антонов" у Гостомелі в перші дні повномасштабної війни.

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