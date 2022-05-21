Окупанти знищили вщент музичну школу у Святогірську: її допомагала відбудувати Японія

Окупанти держави-терористки Росії продовжують нищити цивільну інфраструктуру в Донецькій області.

У суботу, 21 травня, вдоствіта росіяни вщент знищили ще один заклад культури. Під обстріл росіян потрапила музична школа у Святогірську.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За словами керівника ОВА, 2016-го уряд Японії допоміг місцевій владі відремонтувати навчальний заклад. Школа була частина проєкту "Сприяння стабілізації громад на Донбасі". Втім, один ворожим ударом росіяни перетворили її на руїни.

"Я вдячний народу Японії та всім нашим союзникам, які роками допомагали відбудовувати Донеччину. Відбудуємо і тепер", - наголосив Кириленко.

Нагадаємо, у ніч проти 18 травня російська армія обстріляла місто забороненими фосфорними боєприпасами. Ворог знищив на Донеччині ще один навчальний заклад – Авдіївську школу №1. Обійшлося без постраждалих. У будівлі навчального закладу перебували тільки чергові, їм вдалося врятуватися.

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