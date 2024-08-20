Окупанти знищили заповідник "Кам’яні Могили" поблизу Маріуполя

Це вже другий заповідник у регіоні, знищений російськими військами.

Російські військові розмістили свої табори на території заповідника "Кам'яні Могили" біля села Назарівка, що в Нікольському районі Донецької области.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Він зазначив, що останнім часом спостерігалося накопичення ворожих сил у цьому районі, і нещодавно вдалося точно визначити їх розташування.

"З урахуванням поведінки та характеру базування (зокрема стрічкового полігону та використання техніки всіх видів) можна стверджувати, що заповідник “Кам'яні Могили” знищено", - розповів він.

Це вже другий заповідник, який був знищений російськими військами в цьому регіоні. Раніше постраждав заказник "Меотида", де внаслідок бомбардувань та розміщення військових баз були знищені унікальні місця гніздування птахів, занесених до Червоної книги. Також було знищено "Чаєчий острів" на Білосарайській Косі.

Національний історико-археологічний заповідник "Кам'яна Могила" розташований біля селища Мирне в долині річки Молочна. Це унікальний комплекс з наскельним живописом, що зберігся з пізнього палеоліту до середньовіччя. Пагорб складається з близько 3 тисяч плит і 65 гротів з петрогліфами. Заповідник містить також музейний комплекс з експонатами, що відображають культуру первісних людей.

Нагадаємо, окупанти знищили заповідник "Асканія-Нова", увійшовши туди 20 березня 2023 року. Російські війська перетворили територію на руїни та продовжують вивозити тварин до Криму та Росії.

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