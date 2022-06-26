Окупанти знищили житло Андрія Бєднякова в Маріуполі: "Нас "освободілі" від квартири"

Український ведучий та шоумен Андрій Бєдняков поділився новими моторошними кадрами рідного Маріуполя, який зруйнували російські окупанти.

У сторіз своєї сторінки в Instagram Андрій Бєдняков показав, як російські окупанти роздають місцевому населенню хліб, який просто привезли у вантажівці. Також ведучий показав свою школу, де колись навчався і яку зруйнували російські війська.

Фото: instagram.com/biedniakov

"Моя школа, де я навчався. До війни вона була однією з найкращих. Велике футбольне поле зі штучним газоном, де постійно займалися діти з району. Бігові доріжки з сучасним резиновим покриттям. Міні футбольне поле зі штучним покриттям. Баскетбольне поле. Тренажери. Там було нереально класно. Там постійно були діти", - розповів Бєдняков.

Фото: instagram.com/biedniakov

Окрім того він зізнався, що за школою був його будинок, де він виріс і який зруйнували російські окупанти:

"А за школою будинок, де я виріс. Там була наша квартира. Чому "була"? Все просто. Влучання. Згоріла багатоповерхівка. Нас "освободілі" від квартири", - розповів Бєдняков.

Фото: instagram.com/biedniakov

Фото: instagram.com/biedniakov

Нагадаємо, раніше Андрій Бєдняков висміяв російських окупантів, які перейменували проспект Миру в Маріуполі. Російські військові замість того, аби хоча б роздати гуманітарну допомогу маріупольцям, займаються перейменовування вулиць міста.

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