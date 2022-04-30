Окупанти знищили злітно-посадкову смугу Одеського аеропорту

Внаслідок ракетної атаки по Одещині 30 квітня була пошкоджена злітно-посадкова смуга Одеського аеропорту.

Як зазначає оперативне командування "Південь", подальше використання злітно-посадкової смуги тепер неможливе.

Про це повідомляє мер міста Генадій Труханов.

Нагадаємо, Одеська обласна військова адміністрація видала розпорядження, згідно з яким, в Одесі запроваджується комендантська година від 22:00 1 травня до 05:00 3 травня. У зазначений період часу заборонено перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціальних перепусток і посвідчень.

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