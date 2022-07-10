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Окупанти знищують Донеччину: відомо про щонайменше двох загиблих і 5 поранених цивільних (фото)

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Окупанти знищують Донеччину: відомо про щонайменше двох загиблих і 5 поранених цивільних (фото)

Фото: Павло Кириленко/Facebook

"Найгарячіше" – у Бахмутському районі. Через ворожі обстріли у Сіверську загинули двоє людей.

Російські окупанти продовжують обстрілювати Донецьку область. У неділю, 10 липня, під ворожим вогнем опинилися Бахмутська, Торецька, Соледарська і Сіверська громади.

Про ситуацію в регіоні розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

  • У Бахмуті від потрапляння в приватний сектор згоріли сім будівель. Інформації про жертв наразі немає.
  • У Нью-Йорку ракетний удар пошкодив крамницю та приватний будинок – без постраждалих.
  • Соледар за добу окупанти обстріляли: вночі та ввечері. Внаслідок нічного обстрілу згоріли будинок культури та адміністративна будівля, внаслідок вечірнього – пошкоджено п’ятиповерхівку. За день у місті – троє поранених.
  • У Сіверську під обстріл потрапив приватний сектор – один будинок зруйновано, багато пошкоджених. Також ушкоджень зазнала одна багатоповерхівка. Достеменно відомо про двох загиблих у місті за добу.
  • Вугледар росіяни обстріляли з артилерії – поранено одну людину.
  • Ще одну людину поранено у Ласточкиному Очеретинської громади.
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Окрім того, під вогнем опинилися громади, розташовані у відносному тилу. Черкаська громада була обстріляна з "Градів" – без постраждалих. В Іллінівській громаді від артобстрілу спалахнула пожежа на пшеничній ниві.

Нагадаємо, що 9 липня пізно ввечері росіяни обстріляли з "ураганів" багатоповерхівку в місті Часів Яр у Донецькій області.

Внаслідок ракетного удару під руїнами багатоповерхівки опинилося понад сорок людей. Рятувальникам вже вдалося дістати 15 тіл і врятувати 6 життів.

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