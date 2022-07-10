Окупанти знищують Донеччину: відомо про щонайменше двох загиблих і 5 поранених цивільних (фото)

"Найгарячіше" – у Бахмутському районі. Через ворожі обстріли у Сіверську загинули двоє людей.
Російські окупанти продовжують обстрілювати Донецьку область. У неділю, 10 липня, під ворожим вогнем опинилися Бахмутська, Торецька, Соледарська і Сіверська громади.
Про ситуацію в регіоні розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
- У Бахмуті від потрапляння в приватний сектор згоріли сім будівель. Інформації про жертв наразі немає.
- У Нью-Йорку ракетний удар пошкодив крамницю та приватний будинок – без постраждалих.
- Соледар за добу окупанти обстріляли: вночі та ввечері. Внаслідок нічного обстрілу згоріли будинок культури та адміністративна будівля, внаслідок вечірнього – пошкоджено п’ятиповерхівку. За день у місті – троє поранених.
- У Сіверську під обстріл потрапив приватний сектор – один будинок зруйновано, багато пошкоджених. Також ушкоджень зазнала одна багатоповерхівка. Достеменно відомо про двох загиблих у місті за добу.
- Вугледар росіяни обстріляли з артилерії – поранено одну людину.
- Ще одну людину поранено у Ласточкиному Очеретинської громади.
Окрім того, під вогнем опинилися громади, розташовані у відносному тилу. Черкаська громада була обстріляна з "Градів" – без постраждалих. В Іллінівській громаді від артобстрілу спалахнула пожежа на пшеничній ниві.
Нагадаємо, що 9 липня пізно ввечері росіяни обстріляли з "ураганів" багатоповерхівку в місті Часів Яр у Донецькій області.
Внаслідок ракетного удару під руїнами багатоповерхівки опинилося понад сорок людей. Рятувальникам вже вдалося дістати 15 тіл і врятувати 6 життів.
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