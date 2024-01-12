Окупанти знищують Херсонщину: влада повідомила, як минула доба у регіоні

Російські війська упродовж 11 січня 2024 року з різних видів озброєння випустили по території Херсонської області 310 снарядів.

Про це в Telegram повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"З танків, мінометів, реактивних систем залпового вогню, артилерії та БпЛА били по житлових кварталах населених пунктів області. Загалом за добу 73 рази обстріляли Херсонщину", - написав він.

Внаслідок російської збройної агресії загинула одна людина, ще троє — отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, російські війська обстріляли село Іванівка Херсонської області, внаслідок чого загинув місцевий житель.

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