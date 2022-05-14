Окупанти знищують Кінбурнську косу: горить майже 4 тис. гектарів лісу

На півдні України російські військові знищують унікальну заповідну зону – Кінбурнську косу.

Від середини квітня у Херсонській області горять ліси. Гасити пожежі складно через тимчасову окупацію області російськими військовими.

Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Пожежі саме на Кінбурнській косі тривають понад тиждень. Вогонь охопив майже 4 тисячі гектарів лісів на межі Херсонської та Миколаївської областей.

"Під загрозою знищення опинився весь рослинний світ, зокрема, найбільше в Європі поле диких червонокнижних орхідей (його площа сягає понад 60 гектарів), багаторічні дерева, рожеві озера, тварини", - зазначила вона.

За її словами, на території коси залишаються люди, яким потрібна допомога, проте виїзд на материк контролюють російські військові, які не пропускають лісову охорону до осередків загорянь.

Крім того, бракує палива для пожежних машин, щоб погасити вогонь, відсутня техніка і майже немає доставки продуктів для місцевих мешканців.

Вона наголосила, що ситуація в унікальній заповідній зоні наближається до катастрофічної. Наслідки лісових пожеж є дуже небезпечним для життя людей та надзвичайно руйнівними для довкілля, адже вогонь знищує цілі екосистеми українських лісів, які потім важко буде відновити.

Нагадаємо, в Херсонській області горить 800 гектарів лісу, окупанти не дають вогнеборцям загасити загорання.

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