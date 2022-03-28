Окупанти знищують мости та блокують Чернігів: Генштаб про ситуацію на Сіверщині

Окупанти знищують мости та блокують Чернігів: Генштаб про ситуацію на Сіверщині

Ворог відійшов з населеного пункту Сновськ, знищивши міст через р. Снов.

На Сіверському напрямку противник, силами визначених підрозділів зі складу Центрального воєнного округу, наступальних дій не проводив. Зосередив зусилля на закріпленні та утриманні раніше зайнятих рубежів.

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Про це 28 березня йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

"Ворог проводить перегрупування, зосереджує техніку в населених пунктах та лісових масивах з метою запобігання її вогневого ураження. Противник продовжує блокувати місто Чернігів, наносить вогневе ураження по об’єктах цивільної інфраструктури. Здійснює оборону раніше захоплених рубежі та проводить інженерне обладнання позицій. За наявними даними, ворог відійшов з населеного пункту Сновськ, знищивши міст через р. Снов. Крім того, російськими окупантами знищені мости в районах населених пунктів Конотоп, Стара Рудня, Смяч, Малий Дирчин та Великий Дирчин", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за даними Генерального штабу ЗСУ, російські війська продовжують готуватись до наступу.

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