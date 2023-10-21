Окупанти знизили активність біля Авдіївки: у ЗСУ розповіли про наміри ворога

Напередодні росіяни здійснили штурм північніше Авдіївки.
Російські війська знизили активність своїх військ біля Авдіївки, утім, не відмовляються від свої намірів.
Про це заявив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун в ефірі телемарафону.
"Ворог дещо... можна сказати по втратах, дещо знизилась його активність, але він продовжує іти вперед", - розповів він.
Штупун додав, що Росія завдала по Таврійському напрямку 1 ракетного та 24 авіаційні удари.
Бої за Авдіївку: що відомо
У четвер 19 жовтня російські окупанти здійснили ще одну повномасштабну атаку північніше Авдіївки.
Окупаційна армія Росії намагається прорвати лінію оборони ЗСУ на східному напрямку. Авдіївка і Куп'янський напрямок, за великим рахунком, – одна лінія.
Додамо, окупанти намагаються зробити з Авдіївки другий Бахмут.