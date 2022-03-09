Окупанти знизили темп наступу і зазнають значних втрат: як минула тринадцята доба війни (нічне зведення)

Окупанти знизили темп наступу і зазнають значних втрат: як минула тринадцята доба війни (нічне зведення)

Проте росіяни не полишають спроб захопити Київ, Чернігів, блокувати Харків. Триває бій за місто Ізюм.

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформація станом на 00:00 9 березня щодо російського вторгнення.

Окупанти знизили темп наступальної операції. Вони застосовують, переважно, ракетно-бомбові удари по цивільній інфраструктурі.

Завдання окупантів

оточення та захоплення Києва, Сум, Харкова, Маріуполя, Миколаєва, Чернігова;

створення сухопутного коридору між окупованим Кримом та континентальною частиною РФ;

вихід на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей.

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Окупанти хочуть організувати ефективне забезпечення власних військ пальним за рахунок використання наявної стаціонарної мережі автомобільних заправних станцій та сховищ нафтопродуктів.

Також ворог планує створити мережу польових трубопроводів на тимчасово захопленій території України. Їх хочуть під’єднати до центрального нафтопродуктопроводу та перекачувати пальне з території Білорусі.

Втрати ворога

Під час бойових дій на території України окупанти продовжують зазнавати значних втрат. Так, 14 окрема бригада спеціального призначення (Хабаровськ) втратила понад 400 військовослужбовців (уточнюється), БТГр 25-ї окремої мотострілецької бригади (Луга) 6-ї загальновійськової армії відведена на територію РФ, у зв’язку із втратою боєздатності.

Поліський напрямок

Противник продовжує утримувати зайняті раніше рубежі та захоплені населені пункти, зокрема Бородянка, Копилів, Буча, Демидів.

На напрямку з Димера активних дій з боку окупантів не відзначено. В районі населеного пункту Припять, силами до двох БТГр, загарбники займають оборону.

На напрямку з Бабинців, силами до п’яти БТГр, ворог вів наступальні дії, був зупинений та перейшов до оборони в районі Бучі.

В районі Бузової, силами до 4-х БТГр, не зважаючи на численні втрати, окупанти просунулися в район Ясногородки.

Сіверський напрямок

Окупанти не полишають спроб захопити Чернігів.

З району Глухова, силами до п’яти БТГр ворог намагався вклинитись в оборону оперативного угруповання військ ЗСУ, але був зупинений. Для забезпечення наступу в напрямку Козельця росіяни намагаються навести та утримувати понтонно-мостову переправу.

Слобожанський напрямок

Ворог не полишає спроб блокувати Харків з півночі, але не має значного успіху. Одночасно росіяни наносять ракетно-бомбові удари по цивільній інфраструктурі, щоб залякати цивільне населення.

Триває бій за Ізюм. Противник наводить понтонно-мостові переправи через р. Сіверський Донець та Берека.

Донбас

Росіяни продовжують наступальні дії у напрямках Дніпро та Запоріжжя, щоб вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської обл. Провівши невдалий наступ у районі Троїцьке, намагається відновити наступ у напрямку Запоріжжя та захопити місто Маріуполь.

Південь

На Таврійському та Південному напрямках противник силами до сімнадцяти БТГр утримує Херсон, Енергодар, Василівку. Окупанти здійснюють перегрупування сил для подальшого наступу в напрямку Запоріжжя. Силами трьох БТГр взято під контроль Пологи.

З Чорноморської та Азовської операційних зон очікується нанесення ударів по цивільних та військових об’єктах крилатими ракетами з кораблів Чорноморського флоту та Каспійської флотилії.

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