Окупанти знизили темпи наступу на Авдіївку: останні новини з фронту

Олександр Штупун розповів про оперативну ситуацію навколо Авдіївки та Мар'їнки.

Речник Об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун розповів, що російські окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку на Донеччині, проте зараз штурми проходять менш активно. Протягом доби Збройні сили України відбили понад 10 атак ворога.

Про це він розповів 17 жовтня в ефірі національного телемарафону.

На Мар'їнському та Шахтарському напрямках наші захисники відбили майже 20 атак ворога в районі Мар'їнки і ще п’ять атак південніше Золотої Ниви та Пречистівки.

Штупун зазначив, що військові ЗСУ не допустили втрат позиції південно-західніше Новоданилівки і Роботиного (Запорізької області - ред.) і продовжуючи ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку мають частковий успіх в районі західніше Вербового – просунулись на відстань близько 1 кілометра.

"Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ Таврія протягом доби виконали 1332 вогневих завдання, ми не полишаємо ворога в спокої. Загальні втрати противника склали 355 осіб, знищено 22 одиниці військової техніки, два танка, шість бойових броньованих машин, також злетіло у повітря три склади боєприпасів ворога різного рівня", - зазначив він.

Олександр Штупун зазначив, що на Авдіївському напрямку у ворога поменшало бронетехніки, але вони продовжують кидати вперед піхоту, намагаються йти досить великими групами

"Штурмують в основному мотострілецькі підрозділи РФ, мобілізовані з тимчасово окупованих територій, підрозділи "Шторм" і "Шторм-Z", - розповів речник.

Олександр Штупун додав, що росіяни намагаються захопити терикон на північ від Авдіївки як вигідну висоту.

"Терикон важливий тим, що це панівна висота на тому напрямку, з неї все добре видно, добре прострілюється", - пояснив він.

Також відзначається збільшення кількості ворожих штурмових дій на напряму Мар'їнки. Противник доукомплектовує на різних напрямках загони "Шторм" і "Шторм-Z", які зазнали і продовжують зазнавати значних втрат.

Нагадаємо, ЗСУ підтвердили удар по аеродромах в Луганську та Бердянську та заявили про знищення 9 вертольотів та ППО.

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