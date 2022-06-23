Окупанти зносять будинки і виганяють людей жити на вулиці: яка ситуація в Маріуполі 23 червня

Окупанти зносять будинки і виганяють людей жити на вулиці: яка ситуація в Маріуполі 23 червня

У Маріуполі окупанти змінили тактику контролю за містом, тому що їм не вистачає особового складу. Росіяни почали будувати модульні будинки, зносять багатоповерхівки та виганяють маріупольців на вулиці. Місцеві змушені по 450 гривень купувати сім-картки російського мобільного оператора, щоб спілкуватися з рідними.

ТСН.ua зібрав усе, що відбувалося в Маріуполі за минулу добу, 22 червня.

У Маріуполі окупанти змінили тактику контролю за містом

В окупованому Маріуполі окупанти змінили тактику контролю пересування. Загарбники демонтували стаціонарні блокпости, залишено лише контрольні пункти в районі мостів. Окупантам не вистачає особового складу, щоб контролювати місто, адже їх перекидають на інші напрямки.

В Маріуполі окупанти почали будувати модульні будинки

В Маріуполі російські окупанти почали нове одночасне будівництво фортифікацій і модульних будинків. Роботи росіяни проводять в районі приміської автостанції.

“Окупанти почали нове одночасне будівництво фортифікацій і модульних будинків. Знов те саме, але тепер в районі приміської автостанції - виїзд в бік Мангуша. Вся лінія оборони росіян у підсумку прикрита “живим щитом” цивільних маріупольців. Безстрашна друга армія світу, ага”, - розповів радник мера міста Петро Андрющенко.

Маріупольцям продають картки російського мобільного оператора за 450 грн

У тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині російські загарбники почали видавати мешканцям картки російського мобільного оператора "Фенікс" (незаконна телекомунікаційна компанія, що надає послуги мобільного зв'язку на території "ДНР" - ред.). Реально маріупольці вимушені купувати їх за 450 грн.

В Маріуполі окупанти зносять багатоповерхівки, а людей виганяють на вулиці

В окупованому Маріуполі військові злочинці РФ зносять будинки, які ж самі розстрілювали з танків та артилерії. Зараз росіяни концентруються на Лівобережному районі. Всі багатоповерхівки по вулиці Меотіди будуть знесені. Людей, які там мешкають, виганяють на вулицю, також не дають можливості забрати свої речі.

"Це не буде обмін за один раз" - Буданов про звільнення захисників Маріуполя з полону РФ

Україна на всіх рівнях працює над звільненням героїчних захисників Маріуполя. Звільнити українських військових, які мужньо боронили Маріуполь від російської орди, планується поетапно. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

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"Йдеться про поетапний обмін. Це не буде обмін за один раз, буде кілька етапів. Невеликі обміни відбуваються постійно. Найближчим часом ми сподіваємося звільнити більш менш значну кількість наших полонених. Про це повідомимо у ЗМІ", - сказав він.

За словами Буданова, зараз розвідка має майже всю інформацію про бійців, які захищали Маріуполь.

Нагадаємо, до Києва доправили тіла ще 35 загиблих військовослужбовців з "Азовсталі" та інших районів Маріуполя. Даних про те, скільки серед них бійців "Азову" та представників інших підрозділів, які загинули під час боїв за Маріуполь, наразі немає.

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