Окупанти знову атакували Дніпропетровську область - які наслідки

На щастя, загиблих та постраждалих немає.
Під вечір 7 квітня та у ніч проти 8 квітня Росія атакувала Дніпропетровську область.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"За вечір та ніч агресор атакував Нікопольщину 8 разів. Бив дронами-камікадзе та артилерією. Вибухи лунали у Нікополі і Марганецькій громаді. Пошкоджені комунальне підприємство, приватний будинок, авто", - написав він.
За його словами, на щастя, загиблих та постраждалих немає.
Нагадаємо, пізно ввечері 7 квітня сили ППО знищили керовану авіаційну ракету в Криворізькому районі.
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