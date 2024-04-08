Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти знову атакували Дніпропетровську область - які наслідки

Окупанти знову атакували Дніпропетровську область - які наслідки

Наслідки атаки РФ по Дніпропетровській області / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

На щастя, загиблих та постраждалих немає.

Під вечір 7 квітня та у ніч проти 8 квітня Росія атакувала Дніпропетровську область. 

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

"За вечір та ніч агресор атакував Нікопольщину 8 разів. Бив дронами-камікадзе та артилерією. Вибухи лунали у Нікополі і Марганецькій громаді. Пошкоджені комунальне підприємство, приватний будинок, авто", - написав він. 

За його словами, на щастя, загиблих та постраждалих немає.

Нагадаємо, пізно ввечері 7 квітня сили ППО знищили керовану авіаційну ракету в Криворізькому районі

Читайте провідні новини на сьогодні:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація