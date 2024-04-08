Окупанти знову атакували Дніпропетровську область - які наслідки

На щастя, загиблих та постраждалих немає.

Під вечір 7 квітня та у ніч проти 8 квітня Росія атакувала Дніпропетровську область.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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"За вечір та ніч агресор атакував Нікопольщину 8 разів. Бив дронами-камікадзе та артилерією. Вибухи лунали у Нікополі і Марганецькій громаді. Пошкоджені комунальне підприємство, приватний будинок, авто", - написав він.

За його словами, на щастя, загиблих та постраждалих немає.

Нагадаємо, пізно ввечері 7 квітня сили ППО знищили керовану авіаційну ракету в Криворізькому районі.

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