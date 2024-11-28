Окупанти знову атакували громадський транспорт у Херсоні (фото)

На щастя, ніхто з пасажирів не постраждав.
Ворог знову здійснив атаку на громадський транспорт у Херсоні.
Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
Внаслідок скиду вибухівки з безпілотника пошкоджено два автобуси, один з яких належить КП "Херсонкомунтранссервіс", у передмісті міста. На щастя, ніхто з пасажирів не постраждав.
З огляду на підвищену активність ворожих БпЛА у Дніпровському районі, було ухвалене рішення про тимчасове скорочення руху на 5-му автобусному маршруті.
Нагадаємо, РФ масовано вдарила ракетами різних типів і дронами.
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