Окупанти знову атакували громадський транспорт у Херсоні (фото)

На щастя, ніхто з пасажирів не постраждав.

Ворог знову здійснив атаку на громадський транспорт у Херсоні.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Внаслідок скиду вибухівки з безпілотника пошкоджено два автобуси, один з яких належить КП "Херсонкомунтранссервіс", у передмісті міста. На щастя, ніхто з пасажирів не постраждав.

Ворог атакував автобуси в Херсоні / Фото: Керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко

Ворог атакував автобуси в Херсоні / Фото: Керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко

Ворог атакував автобуси в Херсоні / Фото: Керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко

З огляду на підвищену активність ворожих БпЛА у Дніпровському районі, було ухвалене рішення про тимчасове скорочення руху на 5-му автобусному маршруті.

Нагадаємо, РФ масовано вдарила ракетами різних типів і дронами.

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