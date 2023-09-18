Окупанти знову атакували Харків ракетами: у місті лунають вибухи

За попередньою інформацією, під обстрілами опинилася центральна частина Харкова.

Пізно увечері 18 вересня окупаційні війська здійснили атаку по Харкову.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

"Харків знову під обстрілом російських ракет. За попередньою інформацією, під ударом центральна частина міста", - повідомив він у Телеграм.

Місцеві жителі повідомляють, що у Харкові чутно звуки вибухів. Це підтвердив і голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Вибухи у Харкові! Перебувайте в укриттях", - написав він у Телеграм.

За інформацією "Суспільного", станом на 23:17 у Харкові знову пролунав вибух.

Нагадаємо, що у ніч проти 17 вересня РФ також завдала ракетного удару по Харкову – зафіксовано влучання чотирьох керованих ракет ЗРК С-300 по будівлі цивільного підприємства.

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