Окупанти знову атакували Миколаївську область: загинула пенсіонерка, є поранені

Російські військові 6 серпня знову влаштували обстріли по Миколаївській області. Зокрема, ворог з артилерії вдарив по селищу Березнегувате.

Внаслідок ворожої атаки загинула пенсіонерка, ще п’ятеро людей зазнали поранень.

Про це очільниця Миколаївської облради Ганна Замазєєва повідомила в Мережі.

"Знову обстріли зі сторони окупантів. Обстріли майже по всій лінії зіткнення, вздовж кордонів Миколаївської та Херсонської областей", – вказано в заяві.

"Артилерією обстріляне Березнегувате. В результаті 5 людей поранено. На жаль, є загибла – пенсіонерка, яка все життя пропрацювала медсестрою. Щирі співчуття рідним загиблої", – повідомила Замазєєва.

Нагадаємо, в ніч проти 6 серпня окупанти завдали ракетних ударів по Миколаєву. Пораненя отримали дві людини, також пошкоджені житлові будівлі.

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