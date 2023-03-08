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Окупанти знову атакували Україну дронами: коли і скільки збила ППО

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Окупанти знову атакували Україну дронами: коли і скільки збила ППО

Ілюстрація / Фото: ТСН.ua

Атакували Україну дронами з півночі.

Російські війська в ніч проти 8 березня атакували Україну дронами-камікадзе "Shahed". Українська ППО знищила два іранських безпілотника.

Про це повідомило Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.

Зазначається, що окупанти запустили дрони з північного напрямку.

"Знищено два "Шахеди". Опівночі 8 березня 2023 року протиповітряною обороною знищено два іранських дрони-камікадзе "Shahed-131/136", якими окупанти атакували Україну з північного напрямку", - йдеться в повідомленні.

Додамо, що в Сумській ОВА повідомляли, що пізно ввечері 7 березня в регіоні помітили два "Шахеди". Один вдалося збити.

"Вчора близько 22.00 силами оборони Сумщини на півночі області були зафіксовані прольоти 2 ворожих БпЛА типу «Шахед», один із яких був збитий", - поінформували в ОВА.

Нагадаємо, російська армія почала активніше атакувати дронами Україну з північного напрямку. Речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив, що це, імовірно, через коротшу відстань, яку пролітає безпілотник через територію України.

Відсутність масованих ракетних атак Ігнат пояснює дефіцитом високоточної зброї, виробництво якої через санкції, введені проти РФ, може працювати на якихось обмежених ресурсах. Проте наголошує, що точкових ударів армія РФ завдає постійно.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1121
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