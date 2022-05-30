Окупанти знову цілу ніч обстрілювали Сумську область: голова ОВА повідомив подробиці

За ніч проти 30 травня російські окупанти 4 рази обстріляли прикордонні території Сумської області.

За попередніми даними жертв немає, руйнування уточнюються.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"З 00:00 до 8 ранку по території області ворог здійснив 4 обстріли прикордонних територій", - наголосив він.

Два авіаудари ракетами з території РФ по території Хотінської громади Сумського району.

Шість "виходів" із реактивної системи залпового вогню з території Росії по території Сумського району.

Близько 10 прильотів із САУ по території Білопільської громади Сумського району. Вогонь вели з території Росії.

Близько 8 пострілів із міномету із території РФ по територіях Середино-Будської громади Шосткинського району.

Варто зазначити, що вночі пролунали декілька вибухів у Сумському районі, але тоді про деталі нічого не повідомлялося.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 96-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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