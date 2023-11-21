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Окупанти знову гатили по Херсонщині: за понад годину скинули 25 авіабомб – є постраждалі (фото)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Окупанти знову гатили по Херсонщині: за понад годину скинули 25 авіабомб – є постраждалі (фото)

Наслідки удару окупантів по Херсонській області 21 листопада / Фото: Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Росіяни не припиняють щоденні обстріли Херсона та області.

Окупаційна армія Росії 21 листопада запустила по Херсонській області 25 керованих авіабомб. Внаслідок атаки є травмовані та руйнування. 

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його даними, бомби було запущено у період від 11:20 до 13:00. Ворог скинув їх на населені пункти Бериславського та Каховського районів.

В результаті атаки, за попередніми даними, постраждали дві людини.

Наслідки удару окупантів по Херсонській області 21 листопада / ©
Наслідки удару окупантів по Херсонській області 21 листопада
Наслідки удару окупантів по Херсонській області 21 листопада / ©
Наслідки удару окупантів по Херсонській області 21 листопада
Наслідки удару окупантів по Херсонській області 21 листопада / ©
Наслідки удару окупантів по Херсонській області 21 листопада

У Бериславі поранення отримав 74-річний чоловік, у Новобериславі – 54-річний місцевий житель. Їм надають меддопомогу.

Нагадаємо, внаслідок ракетного обстрілу по Селидові на Донеччині в ніч проти 21 листопада загинули двоє людей, ще восьмеро осіб зазнали поранень. Росіяни вдарили по лікарні і підприємству.

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Дата публікації
Перегляди
125
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