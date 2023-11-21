Окупанти знову гатили по Херсонщині: за понад годину скинули 25 авіабомб – є постраждалі (фото)

Росіяни не припиняють щоденні обстріли Херсона та області.
Окупаційна армія Росії 21 листопада запустила по Херсонській області 25 керованих авіабомб. Внаслідок атаки є травмовані та руйнування.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За його даними, бомби було запущено у період від 11:20 до 13:00. Ворог скинув їх на населені пункти Бериславського та Каховського районів.
В результаті атаки, за попередніми даними, постраждали дві людини.
У Бериславі поранення отримав 74-річний чоловік, у Новобериславі – 54-річний місцевий житель. Їм надають меддопомогу.
Нагадаємо, внаслідок ракетного обстрілу по Селидові на Донеччині в ніч проти 21 листопада загинули двоє людей, ще восьмеро осіб зазнали поранень. Росіяни вдарили по лікарні і підприємству.
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