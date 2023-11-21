Окупанти знову гатили по Херсонщині: за понад годину скинули 25 авіабомб – є постраждалі (фото)

Росіяни не припиняють щоденні обстріли Херсона та області.

Окупаційна армія Росії 21 листопада запустила по Херсонській області 25 керованих авіабомб. Внаслідок атаки є травмовані та руйнування.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його даними, бомби було запущено у період від 11:20 до 13:00. Ворог скинув їх на населені пункти Бериславського та Каховського районів.

В результаті атаки, за попередніми даними, постраждали дві людини.

Наслідки удару окупантів по Херсонській області 21 листопада

Наслідки удару окупантів по Херсонській області 21 листопада

Наслідки удару окупантів по Херсонській області 21 листопада

У Бериславі поранення отримав 74-річний чоловік, у Новобериславі – 54-річний місцевий житель. Їм надають меддопомогу.

Нагадаємо, внаслідок ракетного обстрілу по Селидові на Донеччині в ніч проти 21 листопада загинули двоє людей, ще восьмеро осіб зазнали поранень. Росіяни вдарили по лікарні і підприємству.

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