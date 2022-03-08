Окупанти знову накрили Охтирку авіаударами: рятувальники ліквідовували наслідки та врятували 6 людей

Рятувальники приборкували загоряння пошкодженого газорозподільчого пункту.

На Сумщині рятувальники ліквідовували наслідки ворожого авіаудару по м. Охтирка та врятували з-під завалів 6 людей.

Про це повідомляє ДСНС.

"7 березня ворожа авіація нанесла удар по житловому сектору м. Охтирка. О 23:07 на місце події залучалися рятувальники 22-ї державної пожежно-рятувальної частини для гасіння пожежі будівель, які загорілися внаслідок ворожого авіаудару та проведення аварійно-рятувальних робіт по вул. Полтавській та Київській", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що було врятовано, зокрема з-під завалів 6 людей, яких передано медпрацівникам. Рятувальники приборкували загоряння пошкодженого газорозподільчого пункту по вул. Київській, доки аварійна газова служба не перекрила подавання газу.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, нанесши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 13-й день. Окупанти вже декілька днів не надають гуманітарних коридорів мирним мешканця, які стали заручниками російських злочинців у містах, які залишилися без світла, води, опалення, медикаментів та їжі.

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