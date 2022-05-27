Окупанти знову накрили вогнем Сумську область: обстріл вели з території РФ

Ніч проти 27 травня у Сумській області минула неспокійно. Ворог зі своєї території знову вів арт та мінометний вогонь.

Є пошкодження приватних будинків.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Від 4:30 ранку щопівгодини лунали постріли з міномету по території Шосткинського району. Пошкоджені приватні будинки мирних мешканців на околицях Середино-Буди", - зазначив він.

Живицький також наголосив, що о пів на сьому ранку околиці села Старі Вирки Білопільської громади Сумського району обстріляли із САУ. Ворог гатив зі своєї території. Постраждалих немає.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 93-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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