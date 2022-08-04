Окупанти знову накрили вогнем три громади Сумської області, зайнялися будинки: фото і відео наслідків

Російські окупанти знову накрили вогнем прикордонні громади Сумської області.

Про це 4 серпня повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Від п'ятої ранку росіяни почали обстріл Шалигинської громади, 12 мінометних прильотів. І ще 10 прильотів з артилерії о шостій ранку. Від пів на шосту почався мінометний вогонь по Краснопільській громаді, 8 прильотів. Новослобідська громада: майже о шостій ранку по двом селам громади росіяни відкрили вогонь, 6 прильотів по приватним будинкам цивільних людей, вулицям, городам. Зайнялися пожежі", - написав він.

Живицький також наголосив, що попередньо, обійшлося без людських жертв та опублікував фото і відео наслідків ворожих атак.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 162-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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