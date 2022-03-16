Окупанти знову намагалися прорватися до Чернігова, але зазнали втрат

Окупанти знову намагалися прорватися до Чернігова, але зазнали втрат

Ворог відступив.

Окупаційні війська Росії вночі, 16 березня, намагалися прорватися до Чернігова.

Про це Суспільному повідомив прес-офіцер регіонального управління Сил ТрО "Північ" ЗСУ Віталій Кирилов.

З його слів, вночі сили збройних сил РФ намагалися увійти до міста, але на них чекала територіальна оборона. Велися нічні бої. Ворог зазнав значних втрат та відступив.

Територіальна оборона тримає свої позиції та нарощує кількість фортифікаційних споруд. Також за його словами вчора, 15 березня, українська артилерія вела інтенсивні обстріли ворожих позицій.

Раніше стало відомо, що на Сіверському напрямку російські війська намагаються наростити угруповання та організувати логістичне забезпечення для відновлення наступу на Чернігів.

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