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Окупанти знову обстріляли Чернігівщину: постраждало прикордонне селище

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Окупанти знову обстріляли Чернігівщину: постраждало прикордонне селище

Фото: Міноборони України

Попередньо жертв та руйнувань немає.

Російські загарбники продовжують обстрілювати Чернігівську область.  

Ворог атакував прикордонне селище у Семенівській громаді. 

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Ворог продовжує обстріли чернігівського прикордоння! Годину тому росіяни обстріляли територію поблизу села Блешня (Семенівська громада). Є 40 вибухів - приходів (ймовірно, стріляли з ракетних систем залпового вогню) та ще 10, ймовірно, з артилерії", - зазначив він.

Нагадаємо, ситуація у Донецькій області залишається складною, окупанти обстрілюють не лише лінію фронту.

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