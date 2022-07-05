Окупанти знову обстріляли Чернігівщину: постраждало прикордонне селище

Попередньо жертв та руйнувань немає.
Російські загарбники продовжують обстрілювати Чернігівську область.
Ворог атакував прикордонне селище у Семенівській громаді.
Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
"Ворог продовжує обстріли чернігівського прикордоння! Годину тому росіяни обстріляли територію поблизу села Блешня (Семенівська громада). Є 40 вибухів - приходів (ймовірно, стріляли з ракетних систем залпового вогню) та ще 10, ймовірно, з артилерії", - зазначив він.
Нагадаємо, ситуація у Донецькій області залишається складною, окупанти обстрілюють не лише лінію фронту.
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