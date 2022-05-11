Окупанти знову обстріляли Чернігівщину з території Росії - ОВА

Сьогодні зранку російські загарбники здійснили мінометний обстріл області.

Вранці 11 травня окупанти здійснили черговий мінометний обстріл Чернігівської області з території Росії.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"О 6 ранку здійснено черговий мінометний обстріл нашої території з території москальської мразоти. Ворог постійно це робить. Тому у мене велике прохання, особливо до мешканців прикордонних районів області, будьте, будь-ласка обережні. Також пам’ятаємо про те, що ракети літають над Україною. Тому будьте пильними і дотримуйтеся вимог захисту. Якщо сирена, якщо є повідомлення про тривогу – ховайтеся в укриття", - наголосив він.

Чаус також зазначив, що у Чернігівській області триває розмінування територій. Рятувальники ДСНС теж працюють в посиленому режимі.

Нагадаємо, росіяни атакували ракетами Слов'янськ.

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