Окупанти знову обстріляли Дніпропетровщину: є руйнування (фото)

Окупанти знову обстріляли Дніпропетровщину: є руйнування (фото)

Російські окупанти зранку 24 травня знову обстріляли Дніпропетровську область з "Ураганів". Вони влучили по Великій Костромці в Зеленодольській громаді.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Неспокійну ніч змінив неспокійний ранок. Є руйнування. Люди не постраждали", - написав він.

Резніченко додав, що окупанти також поцілили по полям у Широківській громаді.

Нагадаємо, ввечері у понеділок, 23 травня, Росія випустила чотири ракети по Дніпропетровщині. Вони вдарили по залізничній інфраструктурі у Павлоградському та Синельниківському районах. Серйозно пошкоджено залізничні колії та контактну мережу.

Фото: Валентин Резніченко

Фото: Валентин Резніченко

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