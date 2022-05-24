Окупанти знову обстріляли Дніпропетровщину: є руйнування (фото)

Російські окупанти зранку 24 травня знову обстріляли Дніпропетровську область з "Ураганів". Вони влучили по Великій Костромці в Зеленодольській громаді.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
"Неспокійну ніч змінив неспокійний ранок. Є руйнування. Люди не постраждали", - написав він.
Резніченко додав, що окупанти також поцілили по полям у Широківській громаді.
Нагадаємо, ввечері у понеділок, 23 травня, Росія випустила чотири ракети по Дніпропетровщині. Вони вдарили по залізничній інфраструктурі у Павлоградському та Синельниківському районах. Серйозно пошкоджено залізничні колії та контактну мережу.
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