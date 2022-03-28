Окупанти знову обстріляли дослідницьку ядерну установку у Харкові

Оцінити масштаби пошкоджень поки що неможливо через інтенсивні бойові дії.

Дослідницька ядерна установка "Джерело нейтронів" у Харкові знову потрапила під російські обстріли.

У результаті, будівлі та інфраструктура, які розташовані на території ННЦ ХФТІ ( у тому числі ЯПУ "Джерело нейтронів"), зазнали серйозних пошкоджень. Про це повідомляє пресслужба Державної інспекції ядерного регулювання України.

"Детально оцінити масштаби пошкоджень та їхній вплив на ядерну та радіаційну безпеку наразі неможливо через інтенсивні бойові дії, які не припиняються у районі розташування цієї ядерної установки", – йдеться у повідомленні.

В інспекції наголосили, що ЯПУ "Джерело нейтронів", як і будь-яка інша ядерна установка, не розрахована на експлуатацію в умовах бойових дій. Продовження її бомбардування та/або обстріли можуть призвести до тяжких радіаційних наслідків із забрудненням прилеглих територій.

Нагадаємо, днями на ядерній установці в Харкові після ворожих обстрілів виявили пошкодження. Станом на 27 березня ядерна установка переведена в глибокий підкритичний стан, її зовнішнє електропостачання відсутнє.

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