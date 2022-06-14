Окупанти знову обстріляли Харківську область: двоє дітей отримали осколкові поранення

Російські окупанти знову обстріляли Харківську область та поранили двох дітей.
Про це у своєму повідомляє Головне управління ДСНС у Харківській області.
"Серед найбільших пожеж, спричинених обстрілами, були пожежі у приватному секторі селища Малинівка Чугуївського району області. Там горів гараж та господарча споруда на площі 180 кв. м. В результаті обстрілу постраждали дві дитини 11 та 17 років. Вони були госпіталізовані до Чугуївської центральної районної лікарні з попереднім діагнозом - осколкові поранення", - йдеться у повідомленні.
Силами підрозділів ДСНС пожежа була ліквідована за півтори години.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 111-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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