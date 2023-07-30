РФ знову обстріляла Костянтинівку касетними снарядами: серед поранених 13-річний підліток

Множинних осколкових поранень зазнав 13-річний підліток, який випасав худобу. Також було поранено ще двох людей.

Російські окупанти ввечері, 30 липня, обстріляли касетними снарядами із РСЗВ "Смерч" місто Костянтинівку на Донеччині.

Про це передає Донецька обласна прокуратура.

Внаслідок атаки було поранено 3 місцевих мешканців. Зокрема, множинних осколкових поранень зазнав 13-річний хлопчик, який разом із дідусем пас худобу на пасовищі.

Поблизу місцевого цвинтаря уламками снаряду поранило 44-річного чоловіка, а на власному подвір'ї дістала мінно-вибухових травм 68-річна місцева мешканка.

Поранена 68-річна мешканка Костянтинівки

Крім того, було пошкоджено приватні житлові будинки.

Нагадаємо, що 24 липня окупанти обстріляли касетними боєприпасами людей, які відпочивали на березі водойми у Костянтинівці. На місці трагедії загинув 10-річний хлопчик. Згодом у лікарні помер 28-річний чоловік. Пізніше стало відомо, що також померла і 12-річна дівчинка, яку добу рятували медики.

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