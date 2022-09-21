Окупанти знову обстріляли Куп'янськ: 5 людей поранено, серед яких 13-річний хлопчик

Крім того, внаслідок обстрілу с. Стрілеча Харківського району поранена 55-річна жінка.

Сьогодні, 21 вересня, російські окупанти обстріляли нещодавно звільнений Куп'янськ на Харківщині.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

В результаті обстрілу поранень зазнали 5 людей, серед яких 13-річний хлопчик. Решта постраждалих – чоловіки 36-ти, 47-ми та 63-х років та 83-річна жінка.

Крім того, внаслідок обстрілу с. Стрілеча Харківського району поранена 55-річна жінка.

Усі постраждалі госпіталізовані та отримують медичну допомогу.

Раніше повідомлялося, що окупанти завдали ракетного удару по Харкову і обстріляли населені пункти на кордоні з РФ: є загиблі.

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