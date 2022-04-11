Окупанти знову обстріляли Лисичанськ, постраждали щонайменше троє людей - Гайдай

Зранку рятувальники у зруйнованому окупантами будинку знайшли одного загиблого.
Російські загарбницькі війська знову обстріляли Лисичанськ, постраждали щонайменше троє людей.
Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.
"Черговий обстріл Лисичанська – чотири будинки зруйновано, щонайменше троє постраждалих", - зазначив він.
Гайдай додав, що трьох постраждалих рятувальники передали лікарям. Медпрацівники наразі надають їм допомогу.
Також голова Луганської ОВА уточнив, що три з чотирьох будинків зруйновані повністю, один – частково.
За його словами, вже не вперше за 11 квітня житлові квартали Лисичанська охопив ворожий обстріл.
Гайдай нагадав, що зранку у місті рятувальники у зруйнованому окупантами будинку знайшли одного загиблого.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський наголошує, що Україна не піде на компроміси, пов’язані з її територіальною цілісністю та суверенітетом.
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