Окупанти знову обстріляли Миколаїв і Сумщину, а на Херсонщині укріплюють позиції: як минула ніч у регіонах

Ніч проти 18 липня у більшості областей України минула відносно спокійно, але у деяких окупанти не припиняли обстріли.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Одещині, Вінничині, Полтавщині, Чернігівщині, Житомирщині та Київщині.

Про це повідомили у зведенні військово-цивільних адміністрацій.

Сумщина: минулої доби ворог знову обстрілював громади Сумщини. Вдень вдарив чотири рази по Юнаківській громаді, ввечері — артобстріл зі ствольної артилерії по Шалигінській громаді, мінометний обстріл Білопільської громади. Постраждалих немає.

Вночі — мінометні обстріли Шалигінської та Юнаківської громад. Попередньо минулося без жертв та руйнувань.

Дніпропетровщина: вночі ворог кілька разів обстріляв Нікополь. Попередньо, одна людина поранена, госпіталізована. Зруйновано до 10 приватних будинків, є пошкодження у місцевій лікарні, на двох місцевих підприємствах та у порту. Масштаби та наслідки обстрілів наразі з’ясовуються.

Харків: вчора ввечері внаслідок обстрілів зі ствольної артилерії в Київському районі — часткові руйнування та пошкодження багатоповерхових будинків.

Вночі окупанти обстріляли також смт Золочів. Внаслідок обстрілу приватного домоволодіння горіла господарча споруда, гараж.

Вночі в м. Чугуїв внаслідок обстрілу пошкоджено 5-поверховий житловий будинок.

За попередніми даними, внаслідок нічних обстрілів постраждалих немає.

Луганщина: ситуація на фронті без змін, росіяни намагалися просунутися в напрямку Верхньокам’янки, однак зазнали втрат та відійшли. Відбито наступ ворога і поблизу Білогорівки.

За ніч: 5 авіаударів, 13 артобстрілів. Окупаційні ЗМі з посиланням на "владу" м. Алчевська повідомляють про руйнування тролейбусного депо та профілакторію ракетним ударом HIMARS. Про розташування в цих будівлях військових об’єктів замовчується.

Донеччина: ворог минулої доби обстрілював Костянтинівку, Соледар, Торецьк, Сіверськ, Вугледар, Мар'їнка, Новий Донбас (Світлівський старостинський округ), Краматорськ.

Від ночі і станом на ранок — обстріляні Торецьк, с. Миколайпілля Дружківської громади (пошкоджено 7 приватних житлових будинків). Інформація щодо загиблих та поранених уточнюється.

За добу по області — двоє загиблих, 10 поранених.

Миколаївщина: сьогодні зранку Миколаїв знову зазнав масованого ракетного обстрілу. Попередньо відомо про влучання в автосалон та салон з продажу сільгосптехніки. Інші влучання були по околицях міста. Детальна інформація уточнюється.

Вчора протягом дня фіксувалися обстріли сіл Лимани та Українки Галицинівської громади. Влучення переважно по відкритих територіях. Постраждалих немає.

Баштанський район: продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.

Херсонщина: ситуація на території області залишається стабільно напруженою.

Військові РФ активно продовжують укріплення рубежів оборони залізобетонними конструкціями. Триває обстріл звільнених сіл та сусідніх регіонів, в багатьох населених пунктах пошкоджені практично всі будинки та інша інфраструктура.

Гучно було у Лазурному. ЗСУ знищили склад боєприпасів окупантів, який був розташований на березі моря, в санаторії "Чайка".

ЗСУ використовують бойові трофеї на Миколаївщині

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