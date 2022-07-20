Окупанти знову обстріляли Миколаївську область та пошкодили житлові будинки: фото наслідків

Ворог не припиняє атакувати населені пункти Миколаївської області та руйнувати будинки мирних мешканців.

Російські окупанти 20 липня декілька разів обстріляли територію Баштанської громади в Миколаївській області.

Про це повідомляється на сайті Національної поліції України.

Вибухи пролунали у Березнегуватому, селах Калуга і Висунськ.

"Наразі відомо про пошкодження восьми житлових будинків та інших об'єктів цивільної інфраструктури. Остаточна інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється", - йдеться у повідомленні.

У поліції також нагадали, що 19 липня російські окупанти завдали ударів по Березнегуватому, Висунську, Галициновому та Шевченковому. Було пошкоджено дев`ять житлових будинків, будинок культури та інші споруди.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 147-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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